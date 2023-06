El llanto de una propietaria tras verse en el calabozo por intentar echar a sus inquilinos morosos: "Por favor, ayudadme"

Vio por Internet que sus inquilinos estaban de vacaciones y no pudo contenerse. Fue directa a su casa. "Cogí el coche y lo único que pensé es: no les voy a hacer nada pero voy a romper la cerradura para que cuando lleguen no puedan entrar", nos cuenta esta mujer que prefiere mantener el anonimato.

Cuando llegó a su casa se encontró a un desconocido. No era ninguno de sus antiguos inquilinos. "Me invitó a pasar sabiendo que era la propietaria", asegura, e insiste en que ella "en ningún momento ni forcé la cerradura, ni dañé a nadie". Fue entonces cuando empezó una fuerte discusión: "Le dije 'Dame las llaves, dámelas, son las llaves de mi casa', me puse muy burra pero sólo le pedí las llaves". Reconoce que se puso muy violenta, pero todo se debió al momento que estaba atravesando.

La llevaron al calabozo esposada

En ese momento los inquilinos llamaron a la policía y la detuvieron. "Me pasé 26 horas en el calabozo siendo la propietaria de una casa, no habiendo forzado nada. No dejé de llorar porque no podía más". Añade que esta situación le pareció "injusta y grave" y que se siente indefensa. Recuerda también que sus inquilinos un día le dijeron que no le iban a pagar porque "no nos pueden hacer nada".

Ahora, le piden miles de euros por abandonar la vivienda y esta mujer asegura que tiene que pedir un crédito para pagarles.

"Sólo quiero que se cambien las leyes"

Por su parte, los inquilinos aseguran que se quedaron sin trabajo y por eso dejaron de pagar. Esta mujer pide auxilio entre lágrimas: "Ayudadnos, por favor, esto es ingrato. Lo único que quiero es que se cambien las leyes". Es el llanto de una propietaria que ya no puede más.