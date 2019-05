CCOO ha cifrado en más de un 80% el seguimiento de la huelga de las trabajadoras del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) de toda España. Según fuentes del sindicato, que ha convocado esta jornada de huelga en solitario para "dignificar la Educación Infantil" y evitar "perpetuar la pobreza" de sus trabajadoras, el seguimiento está siendo mayoritario.

Y la incidencia es sobre todo significativa en Galicia, Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León, según las mismas fuentes. El sindicato ha cifrado en 80.000 trabajadoras (es un sector femenino en el 95% de los casos) y más de 10.000 centros privados y públicos de gestión indirecta los que imparten el primer ciclo de Infantil.

CCOO considera que las condiciones salariales de estas mujeres "no se corresponden al trabajo que desempeñan, la formación que se les exige y la responsabilidad que ostentan. Son personas con formación superior y con salarios inferiores". Desde los últimos siete años y medio los salarios en este ciclo, que no llegan según el sindicato a los 900 euros, han estado congelados y el nuevo convenio, dicen desde CCOO, no compensará "en absoluto" el sacrificio de esos años.