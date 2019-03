De Guindos asegura que España puede afrontar con "solvencia" la crisis griega

La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Economía, Luis de Guindos, han ofrecido una rueda de prensa tras el Comité de Expertos Económicos cuyo objetivo era "analizar la situación que se vive en Grecia y la posición de España y de la Unión Europa".

Santamaría ha manifestado que "la posición del Gobierno español coincide con la matenida: España es un país solidario y abierto al diálogo, pero reclama a Grecia que cumpla sus compromisos".

La vicepresidenta ha subrayado que "la situación de España es muy diferente a hace unos años, pues las reformas emprendidas permiten afrontar esta crisis desde el punto de vista de un sistema bancario saneado y como consecuencia se está ganando en competitividad". En su opinión, "ello nos permite afrontar una crisis de esta naturaleza".

España no cuenta con un plan de contingencia específico ante la eventual salida de Grecia del euro

Por su parte, Luis de Guindos ha dicho que lo que han hecho ha sido "adelantar los próximos escenarios" y asegura que, "en una reunión informal del Eurogrupo se puso de manifiesto la voluntad de todas las instituciones por mantener la estabilidad financiera".

El ministro ha dicho que "España nunca ha estado tan bien preparada" para hacer frente a la crisis griega, y afirmó que el país no cuenta con un plan de contingencia específico ante la eventual salida de Grecia del euro porque el "principal aval" es el crecimiento económico, la creación de empleo, las reformas y la solvencia del sistema financiero.

Al término de la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, De Guindos afirmó que todo lo que no se ha hecho ya, no se puede hacer en este momento, por lo que indicó que el "principal plan de contingencia" es que se hayan aprobado las reformas, porque "ahí es dónde está el cortafuegos", en la posición de solvencia de los bancos, la posición fiscal de España y la evolución de su economía.

"Este es el principal aval para hacer frente a las circunstancias extraordinarias con las que nos estamos enfrentando (...), y España nunca ha estado tan bien preparada para hacer frente a estas circunstancias, estamos mucho mejor preparados que hace dos o tres años", reiteró.

En cualquier caso, apuntó que aún hay tiempo para llegar a un acuerdo con Grecia antes de las doce horas de la noche del martes, momento en el que expira la prórroga del actual programa de rescate, y aseguró que toda la UE quiere que el país heleno siga en el euro por el bien de Grecia y por el del conjunto de Europa.

Durante la rueda de prensa, el ministro ha manifestado en varias ocasiones que "Grecia sigue siendo parte de la zona euro y todos queremos que siga así", y añade que "para la sociedad griega, que ha sufrido mucho, en estos momentos lo mejor es continuar en la eurozona", ya que "la alternativa es mucho peor, especialmente para la sociedad griega".

En segundo lugar, manifiesta que "hemos hecho un esfuerzo de negociación y el Eurogrupo ha mostrado una voluntad de diálogo".

"Estamos tendiendo la mano a Grecia dentro del cumplimiento de unas normas"

De Guindos ha asegurado que "estamos tendiendo la mano a Grecia dentro del cumplimiento de unas normas, necesarias para el buen funcionamiento de la zona euro, y para que Grecia recupere la confianza y el crecimiento".

Explica que hoy "España crece el doble que la zona euro y la zona euro está más prepararda. Nuestros bancos no generan ningún tipo de duda y su posición es distinta a la de hace tres años". No obstante, reconoce que "este es un momento delicado para el futuro del euro", aunque se muestra positivo y "convencido de que Grecia continuará (en la zona euro) porque es lo mejor".

El ministro ha asegurado que "se puede decir con claridad que nunca habíamos estado tan bien preparados para hacer frente a este tipo de circunstancias" y "el margen para negociar es más fácil si se lograra un acuerdo antes de que éste expirara".

Todos queremos que grecia continúe en el euro, los demás viviríamos volatilidad e incertidumbre, pero Grecia sufriría