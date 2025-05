Esta es la ayuda del SEPE que debes solicitar si no superas los 900 euros de salario: estos son los requisitos

Si tus ingresos mensuales no superan los 900 euros y estás en situación de desempleo o has cotizado menos de un año, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece una ayuda económica conocida como subsidio por desempleo. Este subsidio está diseñado para apoyar a quienes no tienen derecho a la prestación contributiva (el "paro") o ya la han agotado.

Te explicamos de forma clara y directa qué subsidio te corresponde, cuáles son los requisitos clave y cómo puedes solicitar esta ayuda para no quedarte atrás en una situación económica difícil.

¿A qué ayuda tengo derecho si cobro menos de 900 euros al mes?

La ayuda que debes solicitar si no superas los 900 euros mensuales es el subsidio por insuficiencia de cotización, también conocido como "mini paro". Está dirigido a quienes han perdido su empleo sin alcanzar los 360 días cotizados necesarios para acceder a la prestación contributiva.

Además, existen otras modalidades de subsidio por desempleo para:

Quienes han agotado el paro contributivo. Personas mayores de 52 años. Desempleados con cargas familiares (hijos o cónyuge a cargo). Emigrantes retornados tras trabajar en el extranjero.

Requisito común: no superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, lo que en 2025 equivale a unos 888 euros mensuales brutos.

Requisitos para acceder a esta ayuda del SEPE

Para poder beneficiarte del subsidio por ingresos bajos, debes cumplir estas condiciones:

Estar en paro involuntario: fin de contrato, despido, etc. Las bajas voluntarias no dan derecho. Inscripción como demandante de empleo y firma del Compromiso de Actividad.Carecer de rentas propias superiores al 75% del SMI (~888 €/mes). Haber cotizado al menos 3 meses si tienes cargas familiares, o 6 meses si no las tienes. Para subsidios con cargas familiares, la media de ingresos de la unidad familiar también debe estar por debajo del SMI.

Cuánto se cobra y cómo solicitar la ayuda

La cuantía habitual del subsidio por desempleo es de 480 euros mensuales. En el caso de subsidio por agotamiento del paro, durante los primeros 6 meses puede llegar a 570 euros. La duración depende de lo cotizado:

De 3 a 5 meses cotizados: mismo número de meses de subsidio. 6 meses o más con cargas familiares: hasta 21 meses. 6 meses sin cargas: 6 meses de subsidio no prorrogables.

Estas son las vías para solicitarla:

Online a través de la Sede Electrónica del SEPE. Llamando al 919 26 79 70. Presencialmente con cita previa en tu oficina de empleo.

Necesitarás estos documentos:

DNI/NIE y, si procede, Libro de Familia.

Certificado de empresa (enviado por la empresa o entregado en papel).

Justificantes de ingresos.

Documento bancario con tu IBAN.

Dispones de 15 días hábiles desde el fin de contrato o el agotamiento del paro para presentar la solicitud. Si lo haces fuera de plazo, perderás días de subsidio.

Nadie debería quedarse sin apoyo económico en una situación difícil. Este subsidio representa una herramienta fundamental para quienes tienen ingresos bajos o situaciones laborales inestables. Si estás en paro y cobras menos de 900 euros al mes, no dejes pasar la oportunidad de solicitar esta ayuda del SEPE.

