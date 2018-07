España recibe 3,5 millones de turistas en enero, un 11,2% interanual más

España recibió 3,5 millones de turistas extranjeros en enero, lo que supone un repunte del 11,2 % respecto al mismo mes de 2015, de los cuales uno de cada cinco procedía del Reino Unido, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Del Reino Unido llegaron 706.275 turistas, lo que supone un 20,1 % del total y un incremento del 16,2 % en relación con enero de 2015, mientras que Francia y Alemania fueron los siguientes mercados emisores, con 473.225, un 8,5 % más, y 460.117, un 0,3 % menos, respectivamente.

Destacaron los crecimientos de turistas procedentes de Suiza (un 36,7 % más), Irlanda (un 23,3 % más) y de las zonas resto del mundo (un 22,4 %) y resto de Europa (un 20,4 %), frente a descensos del 9 % de EEUU y del 2,5 % de Rusia.

Canarias fue el destino principal, con más de un millón de turistas, un 29,8 % del total, cifra similar al mismo mes del año anterior, destacando las llegadas desde el Reino Unido y los países nórdicos. Cataluña fue la segunda comunidad más visitada, con 744.391 turistas y un aumento del 16,1 %, siendo Francia y la agrupación resto del mundo sus principales mercados emisores, con cuotas del 24,8 % y del 13,6 %, cada uno.

Andalucía, el tercer destino más elegido, registró un repunte del 20,6 %, hasta 516,727 turistas, de los que un 24,8 % fueron británicos y un 13,4 %, franceses. La Comunidad de Madrid acogió a 397.368 visitantes, un 13,7 % más, siendo su primer mercado emisor América, sin EEUU, con una cuota del 19,2 %, seguido del resto del mundo, con un 13,3 %.

El mayor aumento lo registró la Comunidad Valenciana, con un 21,2 % de turistas más, hasta 366.722, de los que un 30 % procedía del Reino Unido y un 13,3 %, de Francia. Baleares recibió a 97.584 turistas, un 12,2 % más, de los que un 53,5 % eran alemanes y el segundo país emisor, el Reino Unido, con un 14,9 % del total.

La encuesta distingue dos grupos principales de alojamiento en función de si ha habido o no transacción monetaria: de mercado y no de mercado. El número de turistas que eligieron alojamiento reglado superó los 2,4 millones, un 11,2 % más, produciéndose un repunte del 13,2 % entre los que pernoctaron en hoteles, 2,1 millones (un 59,5 % del total), y un descenso del 14,7 %, entre los que optaron por vivienda de alquiler (un 6,6 %). El alojamiento de no mercado registró un incremento similar, del 11 %, hasta casi 1,1 millones de turistas, con aumentos del 14,9 % en vivienda de familiares o amigos (un 18,9 % del total), y del 11 %, en propiedad (un 8,1 %).

La duración de la estancia de cuatro a siete noches fue la mayoritaria, con 1,6 millones de turistas y una subida del 19 %. El segmento de turistas de mayor crecimiento, del 24 %, fue el que pasa de dos a tres noches y también creció, un 15,6 %, el que sobrepasa las quince noches. En cambio, las estancias de una noche y de ocho a 15 noches descendieron un 7,8 % y un 5,7 %, respectivamente.

En enero, 2,5 millones de turistas viajaron sin paquete turístico, un 11,5 % más, frente a casi un millón que optó por el viaje organizado, un 10,6 % más. El ocio, recreo y vacaciones fue el motivo principal del viaje para 2,6 millones de turistas, un 3,5 % más, mientras que 347.640 llegaron por negocios, un 21,9 % más. La vía aérea fue la más utilizada, con 2,9 millones de turistas (un 81,9 % del total), un 12,8 % más. También aumentaron las llegadas por puerto (elegidas por un 2,8 % del total), un 21,2 % en tasa anual; por tren (un 0,5 %), un 5,6 %, y por carretera (un 14,8 %), un 1,9 %.