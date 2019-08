El pan sería así uno de los productos que más se desperdicia en el ámbito doméstico, según el último informe sobre el desperdicio alimentario en España en 2018 elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que revela que algo más de 6,9 millones de hogares tiran pan, lo que sería alrededor del 48% del total hogares en España, con una media de unos 8,2 kilogramos de pan por hogar.

Desde Too Good To Go alertan del ritmo al que se estaría produciendo ese desperdicio y es que, según los cálculos de la plataforma, cada segundo se estarían tirando en los hogares de nuestro país unos dos kilogramos de pan, lo que serían unos 7.200 kilogramos cada hora o más de 172.800 kilogramos al día, que acaban en la basura pero que podrían ser perfectamente consumidos.

“Por ejemplo, si tenemos en cuenta que una barra de pan pesa de media 250 gramos, al año se estarían desperdiciando el equivalente a más de 249 millones de barras de pan solo en España”, apunta Reull.

Además, este desperdicio supone un elevado coste para los bolsillos de los españoles, pues si el precio medio del kilogramo de pan es de 2,40 euros, estaría costando al conjunto de hogares españoles más de 149,5 millones de euros anuales, lo que serían unos 19,6 euros por hogar al año. La razón para tanto despilfarro es la compra en exceso o que muchos consideren que el pan no se puede aprovechar de un día para otro.