Correos propone a sus empleados que lleven sus mascotas al trabajo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha denunciado la última ocurrencia de la empresa pública Correos que, a través de una circular interna ha propuesto a sus empleados que se lleven a sus mascotas al trabajo el próximo viernes, 21 de junio.

El objetivo, según explica la empresa en la nota es “festejar y poner en valor los beneficios que nos aportan los animales de compañía”. “¡No te imaginas todo lo que nos dan! Alivian el sentimiento de soledad, la depresión, el estrés…”, justifica Correos en esta iniciativa.

CSIF no entiende esta ocurrencia en una empresa en la que se prohíbe entrar a las mascotas en las sucursales de Correos de atención al cliente y en las que, de cara a esta celebración, se recuerda a los empleados, que sufran algún tipo de alergia a los animales que no se olviden de tomar su medicación habitual. También se recomienda a los propietarios de las mascotas subir y bajar por escaleras con ellas y no dejarlas solas en ningún momento durante su estancia en las instalaciones, por lo que tendrán que trabajar a su lado.

En un momento en el que hay tantos frentes abiertos en la empresa postal como la necesidad de garantizar su viabilidad a medio plazo, responder a las legítimas reivindicaciones salariales, el desarrollo de la supresión obligatoria de los sábados, las jubilaciones parciales o la necesidad de implantar, de una vez por todas, la jornada intensiva para el personal de especial dedicación del Centro Directivo, CSIF reivindica invertir el tiempo y las energías en cuestiones más importantes que el ‘Día de llevar a tu mascota al trabajo’.

Estas son las recomendaciones que ha hecho Correos a sus empleados para el día de llevar a sus mascotas:

ANTES DE LA JORNADA

Revisar que la cartilla de vacunación de la mascota está actualizada.

Aplicar medidas de higiene de las mascotas antes de la visita.

Evitar traer mascotas potencialmente peligrosas que puedan suponer riesgos para el resto de los empleados y empleadas.

Y quienes sufran algún tipo de alergia al pelo o epitelio de animales que eludan el contacto con los mismos y recuerden tomar su medicación habitual.

DURANTE LA JORNADA