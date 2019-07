Recomiendan no mirar el correo ni el teléfono corporativo. Pero si esto no es posible, abogan por cerrar todos los temas pendientes cuanto antes, comunicar con antelación las vacaciones al resto de compañeros, configurar un mensaje automático para responder a quienes nos escriban durante nuestro periodo estival y en última instancia, planificar un horario para revisar el correo si no queda otro remedio.