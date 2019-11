Ordenadores, electrodomésticos, bicicletas, bolsos, zapatos…Prácticamente cualquier tipo de producto se verá sometido a importantes rebajas durante el Black Friday. Algunos escaparates nos ‘alienarán’ , entraremos en la tienda y saldremos de ella con productos que no teníamos pensado comprar, además de con una cartera más ligera.

Expertos alertan de que algunas compañías suben sus precios días antes del Black Friday para bajarlos durante esta jornada. Por tanto, ¿cómo podemos aprovechar al máximo el Black Friday?

Planifícate antes

¿Qué necesito? y ¿Cuánto dinero me quiero gastar? Son dos preguntas que marcarán la diferencia entre ser efectivos con nuestras compras o arrepentirnos cuando miremos días después nuestra cuenta bancaria . Si eres previsor, no derrocharás dinero en cosas que acabarán al final del armario. Elaborar una lista físicamente nos ayudará a no desviarnos de las compras que teníamos pensadas.

Compara precios

Es imprescindible comparar los precios de los productos que nos interesen, no solo con el de otras tiendas, sino con el precio que tenía ese mismo artículo unos días antes. En los artículos debería aparecer, junto al precio rebajado, el coste que tenía antes del descuento. Sin embargo, para no caer en ‘rebajas falsas’ no debe importarnos consultar el precio anterior a la rebaja.

Las nuevas tecnologías pueden ser nuestro mayor aliado a la hora de comparar. Páginas como Camel Camel Camel registran el historial de precios de productos de Amazon, por lo que podremos comparar las subidas y bajadas de los artículos. Otras web como OCU comparan los precios de un mismo tipo de producto en distintas marcas.

¿Se puede cambiar el artículo?

Los establecimientos no tienen la obligación de devolver un artículo, a no ser que esté defectuoso. Por ello, no está de más preguntar en la tienda si los cambios y devoluciones son posibles. Quizás nos salven de alguna ‘compra en caliente’...

Guarda tíquets y copias de compra

Al igual que en tienda física el recibo será una garantía de compra, también se aconseja guardar una copia de las operaciones de compra realizadas por internet. Esto nos salvará de algún que otro susto cuando un producto no nos llega a casa.

¿Realmente lo necesitas?

En este último paso debemos remontarnos al primer consejo. Cuando estemos a punto de efectuar una compra tenemos plantearnos si lo que vamos a comprar realmente lo necesitamos o si compramos ese producto simplemente por su rebaja.

Normalmente, cuando nos vamos de compras en fechas de rebajas buscamos ahorrarnos el dinero que nos gastaríamos un día normal en el centro comercial. Sin embargo, caer el el ‘comprar por comprar’ puede suponer todo lo contrario.