En verano se tira más comida a la basura que en el resto del año. Esta acción es mayor en los bares y restaurantes situados en zonas turísticas, por eso más de una veintena de establecimientos venden sus productos un 70% más baratos a través de Internet para evitar que acaben en el cubo de la basura. También se han unido a esta iniciativa floristerías y herboristerías. Este movimiento tiene su origen en Dinamarca en 2016, donde se creó una aplicación para vender los excesos en los comercios y restaurantes. Aunque tiene 3 años de vida a España llegó el año pasado y se engloba en el movimiento 'Too good to go' que nació para concienciar a los ciudadanos.

Lo establecimientos de Alicante se han inscrito a la plataforma ofreciendo lotes de comida sobrante pero, evidentemente, en buenas condiciones. El cliente recoge los productos pagando solamente el 33% de su coste. Para comprar la comida o el producto que ofrecen simplemente hay que bajarse la aplicación en el teléfono móvil y pagar con tarjeta.