Junqueras advierte a los empresarios de que seguir en España perjudica a sus empresas

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha advertido este sábado a los empresarios de que seguir formando parte de España perjudica a sus empresas, y ha asegurado que los balances de resultados de las compañías instaladas en Cataluña así lo "demuestran cada día".

En una conferencia-coloquio ante empresarios en la XXXI Reunión del Círculo de Economía, ha argumentado que algunas decisiones estratégicas para Cataluña que el Gobierno central no ha adoptado tienen un impacto directo en el futuro de las empresas, y ha puesto como ejemplo la falta de una apuesta clara por el Corredor del Mediterráneo.

Así, ha subrayado el hecho de que por la misma vía donde circulan trenes de pasajeros cada seis minutos transiten los trenes que transportan los coches de la Seat y la potasa que proviene de las minas de sal de la Cataluña central, y ha destacado que ante la falta de voluntad para construir una nueva vía, por lo menos se debería desarrollar el 'tercer hilo'.

Junqueras ha alertado a los empresarios de que el Gobierno central no tiene interés en desarrollar estas infraestructuras, ha apuntado que "la buena fe no puede ser infinita", y les ha animado a comprobar a lo largo de la mañana --el presidente Mariano Rajoy comparece a las 12.00 horas para clausurar la jornada-- si realmente existe esa voluntad.

Ha destacado que la evolución del mercado internacional --con Asia como principal agente manufacturero y la Europa Occidental como principal consumidor-- apremia al desarrollo de esta línea que permita conectar los Puertos del Mediterráneo, y ha explicado que el Puerto de Róterdam ya ha tomado posiciones haciéndose con la mitad del Puerto de Constanza.

En la XXXI Reunión del Círculo de Economía, patrocinada por Indra, CaixaBank y KPMG, se celebra desde el jueves hasta este sábado en Sitges (Barcelona) con el lema 'Para consolidar la recuperación. Dimensiones políticas, económicas y empresariales', Junqueras ha centrado su primera intervención en la economía y no ha hablado de independencia hasta el turno de preguntas.

El presidente del Circulo le traslada la incertidumbre del empresario

El presidente del Círculo de Economía, Antón Costas, ha trasladado al líder de ERC, Oriol Junqueras, la "incertidumbre" del empresariado catalán por el debate soberanista y le ha pedido que el proceso se lleve a cabo sin prisas, de acuerdo con el marco legal y sin rupturas.

Junqueras ha intervenido en la jornada de clausura de la XXXI Reunión del Círculo de Economía, cuyo presidente ha aprovechado la presencia del dirigente independentista para expresarle el temor del mundo empresarial a cómo se puede llevar a cabo el proceso soberanista.

En su intervención inicial, Costas ha dejado claro que al Círculo de Economía no le "sorprende" que ERC sea independentista, lo que es "muy legítimo" en la sociedad catalana plural, y ha subrayado que no tiene "ninguna objeción" a los objetivos que tenga cada una de las fuerzas políticas. "No objetamos para nada el qué, los objetivos, lo que queremos conocer es el cómo, cómo se llega a ellos, esa es la incertidumbre que nos preocupa", ha afirmado Costas.

El presidente de este 'lobby' empresarial ha remarcado asimismo que el temor de los empresarios es que se quiera concluir "de forma rápida" este proceso y que ello conlleve "rupturas que creen facturas de todo tipo". Por ello, ha pedido que se hagan las cosas "como están establecidas".

Costas ha recordado que al mundo empresarial le preocupa "mucho" la incertidumbre, ya que el riesgo se puede cubrir, pero no la incertidumbre. "Y tenemos varias incertidumbre en nuestro país", ha recalcado.