Carlos Slim cree que los países que suben impuestos "son los que más se endeudan y los que en más líos se meten"

El magnate mexicano Carlos Slim, accionista de control de FCC, considera que, en términos generales, los países que suben impuestos "son los que más se endeudan y los que en más líos se meten".

"Tengo claro que los países que suben impuestos son los que más se endeudan y los que en más líos se meten", indicó el magnate con carácter general al ser preguntado por los cambios impositivos anunciados por el Gobierno en España, que el empresario aseguró desconocer.

Por ello, Slim considera que "todos los países tienen muchas alternativas mejores que los impuestos para dar solución a sus problemas de deuda y déficit". "En general, subir impuestos para resolver problemas coyunturales en vez de buscar una política de desarrollo es el camino fácil", declaró el mexicano, actual accionista de control de la constructora española FCC.

Preguntado por el nuevo Ejecutivo español durante el 'Investor Day' de esta compañía, Slim indicó que "en una ocasión" tuvo oportunidad de conocer al presidente, Pedro Sánchez, pero aseguró desconocer sus programas de Gobierno.

En cuando al desafío catalán, el empresario afirmó que "nunca" ha estado preocupado por Cataluña. "La Constitución española es muy clara en cuanto a la unión del país", apuntó al respecto.

FCC mantiene en Barcelona su sede, que no cambió de lugar en octubre del pasado año, cuando la banca y otras empresas cotizadas que también tenían sede en la Ciudad Condal decidieron trasladarla a Madrid u otras ciudades ante las incertidumbres que generó el referéndum y el desafío independentista.

Invertir ante el desafío migratorio

El empresario también fue cuestionado por el reto de la migración, ante el que aseguró que la solución pasa por "invertir y generar oportunidades y empleo" en los países origen de los flujos migratorios. "Este es uno de los fallos de Europa con Africa", añadió.

Asimismo, Slim consideró que, dada la actual coyuntura de recuperación, "las condiciones económicas ya deberían ser mejores en todos los lados". "España está ya en condiciones de recuperar un crecimiento estable tras la crisis", apuntó en relación al país.

En cuanto a su país, y el nuevo Gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador, Slim solicitó que el tratado de comercio que negocia con Estados Unidos sea no sólo de comercio, sino también de inversión. "El mejor muro es la inversión y la generación de oportunidades y de empleo en México", indicó en referencia a la barrera fronteriza anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump. "Los mexicanos no se van a 'Disneyland', se van porque no tienen oportunidades", añadió al respecto.