Bob Dylan vende entradas por 500 euros en el Liceu de Barcelona

Cuando Bob Dylan anunció que pasaría por Barcelona, Madrid y Salamanca en marzo, los seguidores del cantante, poeta y premio Nobel de literatura en 2016 marcaron las fechas del calendario en rojo. No sólo las del concierto, también las del día en que las entradas se pusieron a la venta.

En Salamanca, por ejemplo, las localidades para el único concierto que realizará en la ciudad leonesa se agotaron en menos de una hora. En Barcelona, las entradas a disposición del Liceu duraron un poco más pero el resultado terminó siendo el mismo. El teatro catalán colgó el cartel de aforo completo en su web.

La esperanza, no obstante, no está completamente perdida para los fans más acérrimos del autor de Blowin’ in the wind. La página oficial del músico sí ofrece unas pocas entradas para los conciertos del 30 y 31 de marzo en el Liceu. La disponibilidad no durará mucho tiempo, a menos de un mes para el show quedan unas 15 para cada uno de los días.

Hacerse con ellas, eso sí, requiere un desembolso económico considerable. Son tickets VIP que en Madrid y Salamanca también se han agotado y cada uno de ellos cuesta entre 420 y 500 euros. Además de una situación privilegiada en las primeras filas se incluye dentro del precio merchandising del artista y una entrada laminada exclusiva.

Primera vez en el Liceu

Dylan puede considerar un éxito su gira europea sin siquiera haberla comenzado, confirmando que su figura conserva el aura mística que siempre le ha acompañado. Los afortunados que no perdieron un segundo para comprar sus entradas y aquellos dispuestos a hacer un importante esfuerzo económico, sin duda disfrutarán del debut del icono del rock en el Liceu de Barcelona.

La actuación del nativo de Minnessota se enmarca dentro del festival Guitar Bcn 2018, que reúne a estrellas nacionales e internacionales como el propio Dylan, Ringo Starr o Rosario en diferentes fechas y recintos.

El cantante folk es, sin duda, la mayor atracción de la serie de actuaciones programadas por el festival. El Liceu abandonará la ópera durante un fin de semana para hacer hueco a un narrador incansable que se ha convertido en historia viva de la música.

Dylan continúa con su dilatada like a rolling stone. A sus 76 años girará por 26 ciudades en 2 meses acompañado de su banda, su guitarra y su inconfundible armónica. Su voz desgarrada sigue dejando huella por donde pasa.