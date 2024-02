Alquilan tiendas de campaña en una azotea a 12 euros la noche en Tenerife

Es la última ocurrencia para hacer frente a los elevados precios de la vivienda de alquiler: tiendas de campaña en las azoteas de los edificios a 12 euros la noche. Lo hemos visto en Santa Cruz de Tenerife. La pesadilla para los vecinos del edificio comenzó cuando una nueva propietaria compró la vivienda en subasta.

Inmediatamente después, la puso en alquiler, publicitándola en varios portales inmobiliarios. Pero, sin embargo, para asombro de los vecinos no solo pone en alquiler la vivienda sino una parte de la azotea del edificio, donde ofrece la posibilidad de quedarse en tiendas de campaña a 12 euros la noche.

"Así no se puede vivir"

Acompañamos a María Rosa Sánchez, una vecina afectada que comparte la azotea en cuestión. Nos cuenta que desde hace casi dos años no puede vivir tranquila. El trasiego día y noche de personas que suben y bajan por las escaleras no para. “Aquí empieza mi tormento”, asegura María Rosa. “Se pueden quedar más de quince personas en las casetas, hacen ruido, dan golpes en las puertas, me tocan el timbre… Así no se puede vivir. Es insoportable”.

En internet encontramos este anuncio como “alquiler romántico”. María Rosa se lo toma hasta con ironía, porque no tienen baño ni coscona, para usar estos servicios los inquilinos tienen que no bajar un piso. Incluso desde la azotea vemos cómo han colocado una taza de water en la solana al aire libre en el piso de alquiler.

Los vecinos han denunciado esta situación ante el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pero aún no han obtenido respuesta. Están a la espera de que la corporación atienda el acta policial. La Gerencia de Urbanismo abrirá un expediente por actividad clandestina e interpondrá las sanciones correspondientes.

