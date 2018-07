Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social bajan un 1,6% en enero, su menor caída en este mes desde 2008

La Seguridad Social perdió 27.016 cotizantes extranjeros en enero, un 1,6% en relación al mes anterior, su mejor resultado en este mes desde 2008, según ha informado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. De este modo, el número de inmigrantes en alta se situó al finalizar el mes pasado en 1.600.822 ocupados. Empleo ha recordado que es habitual el descenso de la ocupación en el primer mes del año por el fin de la campaña navideña.

Del total de extranjeros en alta en la Seguridad Social al finalizar enero, 1.337.039 cotizaban al Régimen General, 260.022 al de Autónomos, 3.521 al del Mar y 239 al del Carbón. En términos interanuales, el número de afiliados extranjeros aumentó en 84.766 personas, lo que supone un 5,59% más que en enero de 2015, su mejor tasa interanual en este mes desde 2008.

Todos los regímenes, salvo el del Mar, perdieron afiliados extranjeros en enero, con descensos del 1,9% en el Régimen General, del 0,6% en Autónomos y del 2,4% en el Carbón. Por el contrario, el Régimen del Mar elevó la cifra de cotizantes extranjeros un 4,5% respecto al mes anterior. Dentro del Régimen General, un total de 208.838 extranjeros, el 15,6%, trabajaba en la hostelería, mientras que el 12,6% lo hacía en el comercio (169.413 afiliados), y el 7,3% en las actividades administrativas y servicios auxiliares (97.584 cotizantes). Asimismo, y dentro de este régimen, 204.485 extranjeros se encuadraban en el sistema especial agrario, un 1,6% menos que en diciembre de 2015, y 199.898 en el del hogar, con un descenso mensual del 1,1%.

Del conjunto de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social a cierre de enero, seis de cada diez procedían de países no comunitarios (941.653) y el resto (659.169) provenían de países miembros de la UE. Dentro de los países no comunitarios, 201.961 eran de nacionalidad marroquí y 92.829 de nacionalidad china. Ecuador totalizaba al finalizar el mes pasado 66.265 trabajadores cotizantes, seguido de Bolivia, que cuenta con 53.330 cotizantes. El resto de afiliados no comunitarios se reparten entre Colombia (49.622), Ucrania (37.553), Paraguay (32.674), Perú (30.098), Pakistán (27.851) y Argentina (27.101).

Por su parte, de los que proceden de la UE-27, rumanos, italianos y británicos son los más numerosos, con 285.290, 71.956 y 55.732 cotizantes, respectivamente. Les siguen búlgaros y portugueses, con 51.023 y 40.202, y franceses y alemanes, con 37.883 y 36.123 afiliados.

Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid siguieron concentrando algo más de cuatro de cada diez extranjeros afiliados a la Seguridad Social a cierre de enero, al sumar entre ambas el 43,5% del total de inmigrantes ocupados. En concreto, Cataluña contaba con 362.005 extranjeros cotizantes, mientras que en Madrid la cifra era de 334.500. Tras estas dos regiones se situaron Andalucía, con 214.061 afiliados extranjeros; Comunidad Valenciana, con 178.234 ocupados; Canarias, con 81.277; Murcia, con 75.629; Baleares, con 55.609; Aragón, con 55.284; Castilla-La Mancha, con 50.164; País Vasco, con 49.355, y Castilla y León, con 43.548.

Las comunidades con menor presencia de inmigrantes en alta a la Seguridad Social al finalizar enero fueron Galicia, con 28.676 extranjeros; Navarra, con 20.521; La Rioja, con 12.891; Asturias, con 12.213; Extremadura, con 10.465; Cantabria, con 9.489, y las ciudades autónomas de Melilla, con 4.263, y Ceuta, con 2.637. La afiliación de extranjeros sólo aumentó en enero en Murcia, con un avance mensual del 0,6%, y retrocedió en el resto de comunidades autónomas, especialmente en Extremadura (-6%).

En términos interanuales, la afiliación de extranjeros sólo bajó en Extremadura (-0,9%) y subió en las 16 regiones restantes, con Andalucía a la cabeza (+11,5%).