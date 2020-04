Detienen y esposan a un niño autista de 10 años

Un niño autista de 10 años ha sido arrestado en su colegio por un incidente ocurrido en el centro meses atrás. La detención, realizada como si se tratara de un adulto, fue grabada por su madre, que posteriormente procedió a difundirla por internet.

Mientras los agentes procedían a esposarle, el pequeño, diagnosticado de autismo, les pedía, entre lágrimas, que no le tocasen. “No quiero que me toquen”. “No me gusta que me toquen”.

El caso se remonta al pasado mes de octubre cuando este niño agredió a su profesor de educación especial. Según el informe de la escuela, el niño pegó a otros compañeros y cuando el profesor intervino, este le propinó varias patadas y arañazos. Un falta de disciplina que ha terminado con un niño diagnosticado de autismo arrestado como si fuese un delincuente.