Wolfy, el perro surfista que se convirtió en terapia: "Llevo tres años sin crisis de epilepsia"

En 2015, José Mendiola volvió a nacer. Recogía tablas en el puerto tras una de tantas jornadas de surf cuando una correa se rompió y el surfista cayó contra el fondo con marea baja. "Caí a las rocas y me rompí el bazo, la clavícula, siete costillas y la cabeza. Me llevaron al hospital y pasé 40 días en coma. Pensaba que me moría", confiesa al recordar el grave accidente.

Una década después, 'Mendi' se enfunda el neopreno en la playa de Patos, Nigrán (Pontevedra), donde a finales de los 80 hizo sus primeros pinitos con el surf, con la ilusión de aquel joven que se matriculó en Psicología pero nunca perdió de vista el mar. El daño cerebral del incidente en 2015 le causó epilepsia, aunque desde hace cinco años, celebra, no ha sufrido crisis generalizadas con convulsiones. Un proceso de rehabilitación duro pero gratificante a base de medicación, deporte y buena alimentación, y en el que Wolfy, su fiel amigo canino, ha jugado un papel fundamental.

"Tiene genética de pastor y está siempre pendiente de mí", alaba sobre su compañero de vida y tabla. Lo adoptó en 2019, tras el adiós de su anterior perro, Lupo, al que no le gustaba demasiado el agua. Con Wolfy, sin embargo, fue amor a primera vista. "Lo llevé un día a ver cómo reaccionaba y vi que le encantaba coger olas. Supongo que la alternativa es esperarme y él es muy hiperactivo. Le gusta tanto el agua que a veces va en la tabla, se aburre y se tira a nadar", explica su "timón".

Campeones a nivel europeo

Basta con verlos surfear unos minutos para saber que a Wolfy y 'Mendi' les sobra pasión, pero también talento. No en vano, el pasado 21 de mayo se proclamaron ganadores del segundo Campeonato Europeo de Surf Canino Dingonatura, celebrado en la playa de Salinas (Asturias). Eso en la modalidad tándem, donde perro y surfista colaboran para mantener el equilibrio. En la prueba individual, en la que el dueño impulsa al animal para después dejarlo ir solo, Wolfy alcanzó un meritorio segundo puesto. Donaron el premio, 375 kilos en sacos de pienso, a la protectora Os Biosbardos.

"El objetivo principal es que el perro disfrute. En Estados Unidos a veces van atados, pero yo eso no lo veo. Si el perro quiere ir, perfecto. Yo no lo fuerzo, si no quiere o no tiene el día, como cuando llueve que no le gusta mucho, no se sube", aclara José, que este verano trabajó con su ahijado, de 9 años y que sufrió un ictus, para mejorar su movilidad. "El agua le sienta muy bien, le hace sentir muy libre, y el perro tiene predilección por él. Es el niño con el que más le gusta jugar y por eso lo puse de padrino de Wolfy", explica emocionado.

Ahora, además del deporte, 'Mendi' se ha aficionado a ofrecer charlas sobre el surf como fuente de motivación. La próxima será el 9 de mayo en San Vicente de la Barquera (Cantabria), en un evento promovido por Inclusea, una iniciativa europea pensada para mejorar la vida de las personas con discapacidad y fomentar su conexión con el medio marino. "La verdad es que es muy especial cada vez que vamos juntos al agua", resume 'Mendi'. Por muchas olas más.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com