Kurt Zouma llama "tramposo" a Diego Costa y después pide perdón

TRAS SU ACTUACIÓN EN EL CHELSEA - ARSENAL

Tras el polémico partido contra el Arsenal, el central del Chelsea dijo que a Diego Costa "le gusta hacer trampas y sacar a los rivales del partido". Después, Zouma pidió perdón argumentando que el inglés no es su lengua materna y no quería decir lo que dijo. "Siento cualquier confusión. El inglés no es mi primera lengua y no quise acusar de tramposo a nadie. Solo decir que Diego Costa es un jugador que ejerce presión a sus rivales y que tengo un enorme respeto por él", publicó en Twitter.