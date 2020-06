La emotiva carta de una nieta al Athletic para cumplir el sueño de su abuelo por su 90 cumpleaños

¿Me ayudáis a que mi abuelo cumpla su sueño? Solo tenéis que Rt y mencionar a @AthleticClub pic.twitter.com/EPApmjNrCV — Gema Torres (@_GemaTorres_) 27 de septiembre de 2017

Para los que me comentáis , ya me puse en contacto con @_GemaTorres_ para hacerle algo bonito a su abuelo !! ✌🏻✌🏻✌🏻⚽️⚽️#aupaathletic — iago herrerin buisan (@iagoherrerin13) 28 de septiembre de 2017

Gemma Torres ha convertido a su abuelo en el protagonista del día en las redes sociales. Gemma quiere que su abuelo cumpla los 90 años de la mejor forma; con el Athletic Club.

Su abuelo es uno de los mayores seguidores del Athletic, desde los 17 años ha recorrido todos los estadios con su carné de peñista viendo al club de su vida. "No había anécdota que no se supiera ni partido que no se perdiera, hasta que murió su abuela", menciona la joven.

Cuando inauguraron el nuevo San Mamés la familia lo llevó para que volviera a disfrutar con el fútbol como tantas veces lo había hecho. "No os imagináis como le brillaban los ojos aquel día", dice Gemma con ilusión.

Por ello, ha compartido en redes sociales su historia para poder llegar al Athletic Club de Bilbao y cumplir el sueño de su abuelo. Gemma solo pide que conozca a la plantilla o que reciba un vídeo felitándole por su cumpleaños. "Sería un reconocimiento a toda una vida de aficionado".

El portero del Athletic se hizo eco del tweet, y ya ha asegurado que "está preparando algo bonito".