El viral comentario machista en una tertulia sobre el futuro de Messi en Argentina

La posible salida de Messi del Barcelona se ha convertido en el epicentro de los debates deportivos. Las principales noticias del panorama deportivo giran en torno a las novedades que van surgiendo alrededor del futuro del argentino. Una de las últimas noticias que se conoce sobre Messi es que fue grabado junto a Luis Suárez a la salida de un restaurante de Barcelona, convirtiéndose en la primera imagen captada del argentino tras salir a la luz su deseo de marcharse del Barcelona.

En Argentina, los debates también están monopolizados por la situación de Messi. Sin embargo, en un debate en la cadena de televisión 'América TV' se escucharon dos comentarios machistas que se ha vuelto viral en las redes sociales y que ha sido repudiado por los usuarios.

Todo sucedió en una de los debates del programa 'Mauro en América', cuando el presentador Mauro Viale le dijo a una de las tertulianas, Liliana Caruso, "vos me va a contar la filosofía del fútbol, si ustedes son mujeres". La tertuliana ofrecía su punto de vista sobre la situación de Messi tras la derrota del Barcelona ante el Bayern por 2-8 cuando el presentador le sorprendió con esta respuesta machista. Tras este comentario, Liliana Caruso se enfadó y respondió: "Yo lo sé, no tiene nada que ver que sea mujer".

La conversación continuó y Mauro Viale dijo: "Vos sos varón, juegas al fútbol, te comes ocho goles y se te terminó la vida. ¿Una mujer me tiene que explicar a mí lo que es eso?”. A esto, Liliana Caruso contestó: "No, perdón, hay fútbol femenino. La que se come ocho goles también debe ser terrible". Tras esto, Mauro Viale volvió a pronunciar otro comentario machista: "Una mujer se puede comer 14 y no pasa nada”.