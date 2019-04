Salma Paralluelo, la futbolista campeona del mundo que rompe récords en atletismo

Salma Paralluelo no para de colgarse medallas. Hace tres meses era la de campeona del mundo de fútbol y ahora, en su primera participación en un campeonato absoluto de atletismo, ha logrado el bronce en los 400 metros.

Tanto que en su primera carrera batía el récord nacional sub-18. Su entrenador lo compartía orgulloso en redes sociales. En la final, incluso se ha hecho con la plusmarca sub-20.

"No me esperaba bajar tanto", reconoce Salma Paralluello, que pronto se enfrentará a la decisión más difícil: "¿Fútbol o atletismo? Cuando me llegue el momento tomaré la decisión correcta".

Otra joven estrella, María Vicente, se lleva del campeonato el récord absoluto de pentatlón con 17 años. Si tuviese que aconsejar a Salma, le diría que "siga así".