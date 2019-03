El deporte, un ámbito más sensible y propicio para que se produzcan abusos: "Existen relaciones claras de poder"

PIDEN CAMBIOS DE LEY Y MÁS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

Desde hace tiempo, los clubes exigen a los entrenadores que acrediten que no tienen antecedentes de delitos a menores, pero el deporte sigue siendo un ámbito sensible. "En el deporte hay muchos niños y niñas y existen relaciones de poder claras entre entrenadores y entrenados", cuenta Carmela del Moral, asesora jurídica de 'Save the Children'.