Un 'péndulo humano' en Brasil que casi acaba en tragedia: "Desde 60 metros de altura si caes mal te puedes deshacer entero"

Un salto de 60 metros al vacío en una cascada, con una cuerda, pero algo falla. La caída es brutal, pero por centímetros, los dos protagonistas logran salvar la vida.

Esta aterradora imagen ocurrió en la cascada Can Can, en Sau Paulo. 60 metros de pared vertical. Pintaba como el domingo perfecto para practicar lo que los brasileños llaman ‘péndulo humano’, pero algo no sale del todo bien.

"Se ve en el aire la cosa muy despendolada, dan así varias vueltas y dices 'estos se van a estozolar pero bien'", explica Javier Mezo, guía de barranquismo de aguaynieve.com

Tres segundos de caída que no finalizó como estaba previsto.

"Si la han dicho que va a saltar y va a estar en el aire sin tocar el agua y se estampa ahí contra el agua pues…", reflexiona Javier Mezo.

El golpe inesperado le deja con el susto en el cuerpo porque el desenlace podía haber sido trágico

"Desde 60 metros de altura si caes mal te puedes deshacer entero", advierte Mezo.

A su favor que cayeron en la posición correcta

"Consiguen colocar los cuerpos bien y caen los dos verticales", asegura Mezo.

La pregunta es qué falló para que acabaran impactando en el agua.

"El fallo ahí es que cuando han medido la distancia de la cuerda la han dejado demasiado larga, un fallo humano", explica Mezo.