Aluvión de críticas a un corredor por patear a un perro callejero

Durante la San Silvestre en la localidad de Neira (Colombia), uno de los atletas, Jaime Alejandro, propinó una patada a un perro callejero que se cruzó en su camino durante la prueba.

Alejandro, que terminó segundo, fue grabado en el momento exacto en el que golpea al can, que se encontraba acompañando a los participantes. El acto ha propiciado que su patrocinio, Under Armour, haya roto las relaciones con el 'runner'. "Como compañía no toleramos la violencia o conductas que lastimen o pongan en peligro a los animales", declaró la marca en un comunicado.

"No justifico mis actos, pero sí fue un momento de euforia en la carrera. Espero empezar a pagarlo de alguna manera, así sea ayudando a perritos callejeros... y no voy a mostrarlo en redes", declaró el atleta colombiano a través de redes sociales, disculpándose por lo acontecido.

Voces reconocidas en Colombia, como la locutora y cantante Paulina Laponte, denunció a Jaime Alejandro en Twitter posteando el vídeo ante sus 40 mil seguidores, recibiendo un aluvión de comentarios criticando el maltrato animal.

A través de las redes sociales lo curioso es que el corredor se muestra como amante de los animales. Se puede ver que sube fotos con perros a Instagram e incluso corrió en 2014 junto a un perro para fomentar la adopción de animales callejeros.