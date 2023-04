Zverev carga contra Medvedev: "Es uno de los tenistas más sucios del mundo"

El tercer Masters 1.000 de la temporada está dejando muchas sorpresas en el cuadro: Nadal y Alcaraz no han competido y Djokovic, Tsitsipas (campeón de las dos últimas ediciones) y Casper Ruud han caído antes de tiempo. No obstante, no ha llamado la atención el enésimo capítulo de enemistad entre Alexander Zverev y Daniil Medvédev.

El ruso se impuso en tres sets y más de 3 horas de partido al alemán en un partido que se decidió en un dramático tiebreak en el último parcial.

Enésimo enfrentamiento entre Zverev y Medvédev

Medvédev ganó pero no lo hizo de una forma deportiva según su rival, entre ambos existe una relación desastrosa desde hace mucho tiempo, se han enfrentado en 15 partidos y en pocos no ha había habido enfrentamientos o piques antes, durante o después del encuentro. Este viernes sucedió lo mismo, cuando terminó la batalla: ambos ni se miraron en la red tras 'saludarse'. Pese a todo, lo peor llegó después.

"Se tomó un descanso para ir al baño cuando no se podía hacer"

"Es uno de los tenistas más sucios del mundo. Me intento tomar la deportividad y el juego limpio muy en serio, él no. Se tomó un descanso para ir al baño cuando no se podía hacer", explicó el tenista alemán tras perder en 1/8 de final.

"Empiezo a jugar bien y él hace de todo cada rato, estoy muy decepcionado con él como deportista"

Zverev se refirió a un episodio en el que Daniil se marchó al baño cuando las cosas no sonreían al ruso: "Hay 1.000 situaciones en las que siente que empiezo a jugar mejor y en las que él intenta hacer de todo cada rato. Estoy muy decepcionado con él como deportista. Por supuesto que se puede discutir que no estuvo bien por mi parte porque me distraje. Eso no debería ocurrir por mi parte y es totalmente mi culpa y me siento mal por mi parte. Pero aún siento que el juego limpio debería ser parte del deporte", sentenció Sasha.

Buen torneo para Sasha

La única buena noticia para Alexander es que mostró un nivel muy competitivo en Montecarlo. El tenista de 25 años reapareció en enero después de más de medio año en el dique seco al lesionarse en las semifinales de Roland Garros 2022 ante Nadal. Su próximo objetivo será competir en Madrid, dónde ha ganado en dos ocasiones, 2018 y 2021. Medvédev, por su parte, ha caído eliminado este viernes ante Rune. El ruso ha ganado 27 de los últimos 29 partidos.