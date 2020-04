Verdasco denuncia que le han bloqueado en Instagram una encuesta sobre el Gobierno y el coronavirus

Fernando Verdasco ha denunciado este domingo en su Twitter que Instagram le ha bloqueado dos encuestas en las que preguntaba por la gestión del Gobierno de España durante la crisis del coronavirus. El tenista madrileño quería saber si sus seguidores estaban de acuerdo con la gestión de la pandemia de coronavirus y también preguntaba si votarían al Gobierno.

El tenista madrileño denuncia que dichas encuestas se habían "bloqueado justo a las 1.000 visitas". Verdasco compartió el resultado de las encuestas: un 78% de los votantes estaban en contra de la gestión y un 69% no votaría al actual Gobierno. En un segundo 'tuit', el tenista se lamentaba: "No me he metido con nadie, ¿por qué me las bloquean? Sólo quería saber qué piensa el pueblo español de una forma limpia".

Tras el revuelo causado en redes, Verdasco se ha vuelto a pronunciar: "¡No quería causar caos con mis tweets! Se dice ahora que tal vez es un fallo de Instagram. Yo no sé qué ha pasado pero simplemente os contaba la situación con mis encuestas bloqueadas". Lo cierto es que desde hace unos días Instagram tiene problemas con el conteo de visitas en las historias y, por tanto, también en las encuestas. Aparece la cifra 1.000 a priori y hay que ver las estadísticas completas para visualizar el desglose oficial. Muchos usuarios que se han visto afectados por ello se lo han querido recordar al deportista.