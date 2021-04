Rafa Nadal sufre para derrotar a Ivashka en su estreno en el Conde de Godó

Rafa Nadal regresaba a la arcilla tras su eliminación en cuartos de final de Montecarlo. El balear, infinitamente superior a Ilya Ivashka, número 111 del mundo, no lo iba a tener fácil en su estreno en el Trofeo Conde de Godó.

No fue fácil porque Ilya Ivashka venía enchufado al torneo después de no haber perdido no un solo set hasta este partido, incluida la fase previa. El bielorruso sorprendió al balear con un break que llegó muy pronto.

Ilya Ivashka confirmó la rotura de servicio en el segundo juego. Rafa Nadal tuvo tiempo para equilibrar la balanza en el primer set, y alguna bola de break, pero Ivashka se mostró firme y terminó llevándose la primera manga del partido (3-6). Rafa tendría que mejorar.

Y así fue. El español dominó el segundo set por completo y logró dos roturas para forzar la tercera manga (6-2). Pero Ilya Ivashka no se iba a rendir fácilmente. Fue en el séptimo juego del tercer set cuando Nadal logró el break para ponerse 4-3 a favor y con saque.

Rafa ya no perdonó (6-4) y se llevó el partido, pero gran exhibición del tenista bielorruso. Nadal avanza en el Conde de Godó en busca de su 12º título.