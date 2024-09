Rafa Jódar, la nueva perla del tenis español: "Carlos Alcaraz me ha dado la enhorabuena"

Rafa Jódar es la nueva joya del tenis español. Todos los focos le apuntaron tras ganar el US Open Júnior y él no puede estar más feliz: "Es un sueño hecho realidad. Esto me da más motivación para seguir trabajando y para seguir mejorando", asegura en una entrevista con Antena 3 Deportes.

Encuentro con Carlos Alcaraz

Ahora mismo se encuentra en Valencia junto al equipo español que va a disputar la Copa Davis, y su recibimiento fue inmejorable. Estuvo hablando con otro de los mejores tenistas de nuestro país, Carlos Alcaraz: "Le vi en la cena del equipo, me dio la enhorabuena y me dijo que se alegraba mucho por mí", cuenta el madrileño.

También se ha pronunciado sobre Rafa Nadal, su tocayo, aunque admite que "es una casualidad" que se llamen igual. Eso sí, él tiene claro que se va a esforzar todo lo que pueda para tratar de llegar al mismo nivel que Nadal.

Jódar se une al equipo español como 'sparring', es decir, va a entrenar con los mejores tenistas del circuito para ayudarles en su preparación, pero él ya tiene ganas de poder ir para competir: "Es un orgullo poder representar a mi país. Ojalá pronto pueda venir a la Copa Davis como jugador profesional", confiesa el joven.

Es ambicioso, pero realista

De momento, se queda con todo lo que ha vivido últimamente. Sabe que ganar un certamen en la categoría júnior no significa que vaya a ganar todo lo que le queda por delante, pero también entiende que es una muy buena señal: "Estos torneos lo que demuestran es que puedo competir contra los mejores juniors del mundo de mi categoría. Cuando tenga que dar el paso para jugar con los jugadores profesionales va a ser totalmente diferente. Es verdad que ellos tendrán mucha más experiencia, por lo que será un paso difícil al que habrá que acostumbrarse, habrá que jugar muchos más torneos", explica la joven promesa.

En cuanto a su estilo de juego, lo tiene muy claro. Es un jugador al que "le gusta mucho atacar y ser muy agresivo". Una de sus mayores virtudes es su saque, ya que al medir 1.90, le beneficia. Suele ser mucho más rápido en superficies duras o en hierba, pero se adapta a cualquier tipo de juego.

Uno de sus tenistas favoritos es el ganador del US Open, Jannik Sinner: "Me gusta mucho cómo juega, me identifico con él, y ahora desde que ha ganado, aún más", revela Jódar. Y, este, solamente han sido los primeros pasos de los muchos que le quedan por dar a la nueva estrella española del tenis.

