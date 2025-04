Novak Djokovic sucumbe en su debut en Montecarlo ante Alejandro Tabilo

El martes fue Alexander Zverev quien se despidió de Montecarlo a las primeras de cambio y, 24 horas después del k.o. del jugador de Hamburgo, Novak Djokovic siguió los pasos del alemán y cayó en su estreno en el recinto monegasco ante Alejandro Tabilo (3-6 y 4-6). El serbio ofreció una versión gris, desdibujada y muy lejana a la que ha exhibido en los últimos años, la época en la que ha gobernado el circuito. Con la excepción de Miami, donde rindió a un buen nivel llegando a la final, Nole comienza a dar síntomas de decadencia, solo el tiempo dirá si estamos o no ante el adiós del más grande.

Tabilo salió sin miramientos a la pista central del MonteCarlo Country Club, con una misión entre ceja y ceja. El chileno, que puede presumir de ser uno de los pocos tenistas con el cara a cara favorable con el serbio (2-0), se supone sobreponer a un break inicial en el primer juego del primer set. Un contrabreak de Tabilo vislumbró por dónde iba a ir el partido tanto para el chileno como para el serbio. El ganador de 24 grand slam entregó la primera manga tras ceder por segunda vez su saque, un arma que esta vez no estuvo a la altura.

El segundo set siguió por una senda parecida y Tabilo rompió el saque de Djokovic en el tercer juego de la segunda manga. El chileno, número 32 de la ATP, solventó el intento de reacción del serbio, que se colocó con 15-40 a favor cuando el chileno sacaba para colocarse 3-5. Tabilo neutralizó esas dos bolas de break en contra para ponerse 3-5 arriba. Tuvo bola de partido al resto, pero Nole la salvó. Aunque Djokovic solo retrasó el final.

El chileno, con su saque, cerró el choque y avanzó a octavos de final, ronda en la que le espera el ganador del del Vacherot - Dimitrov. Por su parte, Novak Djokovic tendrá que seguir esperando para sumar el título 100 de su carrera.

El serbio se despide a las primeras de cambio de Montecarlo, un torneo que solo ha logrado conquistar una vez en su carrera (2015) y en el que cedió en dos ocasiones en la final ante Rafa Nadal (2009 y 2012). El tenista de Belgrado no gana un torneo desde que se colgará el oro olímpico el pasado verano en París. "Cada vez cuesta más ganar", reconocía días atrás el balcánico. Un aviso de que el tiempo pasa para todos, incluso para el más grande.

Djokovic: "Era muy probable que jugara así. Simplemente horrible"

El serbio Novak Djokovic analizó su derrota ante Alejandro Tabilo en su estreno en Montecarlo y admitió que fue "el peor día", aunque aclaró que preveía que podía jugar así de mal.

"Más bien fue el peor día. Esperaba que no fuera así, pero era muy probable que jugara así. Simplemente horrible. Sensaciones horribles. Lo siento por los espectadores", indicó el serbio.

"No tengo ninguna explicación. Tengo algunas y ninguna", explicó Djokovic en rueda de prensa.

El tenista de Belgrado no quiso justificar con unas molestias en el brazo derecho su bajo rendimiento.

"Todo está bien. Lo del brazo es algo menor. No tengo lesión alguna". Esperaba una actuación digna, pero no esto. Había un rival difícil. Sabía que yo iba a jugar mal, pero no tanto", se concluyó Nole.

