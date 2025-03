Novak Djokovic no da opción a Dimitrov y jugará la final en Miami

Novak Djokovic ha vuelto. El serbio, ganador de 24 grand slam y poseedor de la mayoría de récords de la historia del tenis, ha recuperado su mejor versión en Miami, donde jugará la final y buscará su séptima corona en Florida y el que sería su título número 100 de su excelsa carrera. El tenista de Belgrado no dio opción a Grigor Dimitrov (6-2 y 6-3) y selló su pase a la final en 70 minutos. En la final se medirá al ganador del Taylor Fritz - Jakub Mensik.

A sus 37 años, Djokovic aún mantiene el hambre que le han llevado a ser el mejor tenista de la historia. Apoyado en un servicio demoledor y recuperado su letal revés, Nole ha ido superando rondas en el Miami Open hasta plantarse en la final, donde puede levantar el trofeo por séptima vez. Ya lo hizo antes en 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 y 2016. Los registros del serbio son demoledores, solo Roger Federer había alcanzado al menos una final en el Tour ATP en veinte temporadas consecutivas. Nole se une a este selecto grupo, el de los mejores.

Djokovic alcanzó la final número 60 de su carrera en los Masters 1000 e igualó las ocho finales de Andre Agassi en Miami, donde solo perdió una de sus anteriores siete partidos por el título, fue en 2009 ante Andy Murray, el hombre que ahora le anima desde la grada.

Ante la mirada de Leo Messi, quien acudió a la pista central junto a su mujer, Djokovic ofreció una nueva lección de tenis, una cátedra express de cómo se juega a este deporte. El cara a cara ante Dimitrov refleja ya un tremendo 13-1, de locos. La única victoria del búlgaro llegó en Madrid 2013.

Y eso que Dimitrov comenzó el duelo quebrando el servicio del serbio, fue un mero espejismo. Novak Djokovic afinó su raqueta y quebró en tres ocasiones el saque de su rival para cerrar el primer set por la vía rápida (6-2).

No frenó Nole en el arranque del segundo set y se colocó 3-0 arriba en un visto y no visto. El búlgaro trató de reaccionar, pero Djokovic está en Miami con una misión entre ceja y ceja: ganar el título 100 de su carrera. El serbio, con tan solo cinco errores no forzados por los 32 de Dimitrov, selló el pase a la final con un saque al cuerpo que el búlgaro estrelló contra la red. Ya solo Mensik o Fritz se interponen en el camino de Nole hacia el título 100 de su estratosférica carrera.

