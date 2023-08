Maria Sakkari se queja de un fuerte olor a marihuana durante el US Open y se derrumba en rueda de prensa

El US Open 2023 ha comenzado con una gran sorpresa. Se trata de la derrota de la tenista Maria Sakkari, número 8 del ranking mundial, que ha caído en primera ronda ante la tenista española Rebeka Masarova. La victoria de la española criada entre Barcelona y Basilea se cerró en dos sets con un doble 6-4 en un partido que duró 1 hora y 27 minutos de juego.

Un encuentro que estuvo marcado por las quejas que protagonizó Sakkari por el fuerte olor a marihuana presente en la Pista 17 del USTA Billie Jean King National Tennis Center, puesto que esta cancha está cerca de un parque de Queens. "Ese olor, oh Dios mío. Creo que es a hierba y viene del parque", manifestó Sakkari.

No obstante, la tenista griega no quiso relacionar este hecho con su derrota: "Sí, era cannabis. No me afectó el olor, de ninguna forma. Fue solo un comentario que no tiene nada que ver con el partido". Y añadió lo siguiente: "También lo olí en el entrenamiento ayer, pero es irrelevante. No podemos controlarlo, es un parque que hay al lado y la gente puede hacer lo que quiera. No lo piensas, solo te importa ganar el partido y no lo prestas mucha atención".

"Quizá necesite tomarme un descanso"

Pero hay un momento que ha sobrecogido al mundo del tenis. La tenista Maria Sakkari se derrumbó en rueda de prensa echándose a llorar tras la derrota ante Masarova, además de dejar entrever que podría parar para recuperar el ritmo competitivo: "Quizá necesite tomarme un descanso. Estoy sufriendo en la pista, pero no puedo tomar una decisión ahora mismo. Mi mente no está clara y ahora mismo es difícil". Y concluyó así: "Siento que estoy haciendo un gran esfuerzo, especialmente en el aspecto psicológico".

Masarova avanza a segunda ronda del Grand Slam

Esta victoria permitió a Masarova avanzar a la segunda ronda del US Open 2023 estadounidense, compitiendo por última vez en este torneo hace dos años. Su estrategia fue no cometer errores no forzados y lanzar ataques contundentes y precisos cuando era el momento, logrando un total de 21 golpes ganadores en todo el encuentro.