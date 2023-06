Tenis

Carlos Alcaraz: "Las opciones de Wimbledon no cambian mucho porque allí jugará Djokovic"

El murciano no olvida su derrota ante el serbio en Roland Garros y cree que Djokovic es el favorito en Londres. "De cara a Wimbledon no cambia mucho ser el uno o el dos. Lo que sí me da es la confianza para afrontar el torneo", indicó Carlos Alcaraz.