Carlos Alcaraz firma una trabajada victoria ante Evans y se mete en los octavos de Shanghái

Carlos Alcaraz firmó un trabajado pase a octavos de final del Másters de Shanghái después de dos sets y dos horas y media de partido ante Daniel Evans. El británico fue un hueso duro de roer para el pupilo de Juan Carlos Ferrero, quien este miércoles se enfrentará a Grigor Dimitrov por un puesto en los cuartos de final del Másters de Shanghái.

Tras su debut ante Barrère, Alcaraz supo sufrir ante Evans para cerrar un partido complicado ante el jugador británico. El tenista de El Palmar necesitó de un tie-break en el primer set para encarrilar la victoria ante un Evans que jugó a un gran nivel. En la muerte súbita, no dio opción a su rival (7-1) y cerró el parcial tras casi una hora y media de juego.

El segundo parcial iba por el mismo camino, después de que Evans rompiera el servicio del murciano, pero Alcaraz logró un contrabreak y supo aprovechar su ocasión con 5-4 y servicio de su rival para quebrar a Evans y cerrar la victoria.

El murciano se medirá este miércoles al Grigor Dimitrov en los octavos de final del Másters de Shanghái. Carlos Alcaraz sigue acercándose al nº 1 de la ATP y ya está a tan solo 500 puntos de Novak Djokovic. Además, Alcaraz busca convertirse en el primer español que conquista el torneo de Shanghái.

Alcaraz: "Uno de los partidos más duros del año"

El murciano reconoció la exigencia del duelo ante Daniel Evans y lo calificó como "uno de los más duros" de los que disputado en 2023.

"Yo creo que (la clave) fue estar ahí mentalmente fuerte. He tenido muchísimas oportunidades, de las cuales no he aprovechado casi ninguna. Lo fácil ahí hubiera sido bajar un poco (...), y la clave ha sido esperar las oportunidades, saber que iba a tener más", explicó Alcaraz.

"Ha estado (Evans) más agresivo que en los otros partidos. Ha sido uno de los partidos más duros que he jugado este año", añadió el murciano.

El de El Palmar analizó las condiciones en Shanghái y reconoció que "son diferentes" a las del US Open.

"Es más lento que en el Abierto de Estados Unidos, he tenido que adaptar mi juego un poco", apuntó Alcaraz.

Sobre su rival en octavos, el búlgaro Grigor Dimitrov (19º de la ATP), el principal cabeza de serie del torneo aseguró que es un jugador "muy talentoso".

"Intentaré estar concentrado todo el tiempo y no dejarle dominar el juego. Se siente cómodo si el partido se le pone de cara, así que intentaré presionarle", comentó Carlos Alcaraz.