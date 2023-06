Carlos Alcaraz - Sebastian Korda: Horario y dónde ver la semifinal de Queen's en directo

Carlos Alcaraz está a dos partidos de lograr el primer título de su carrera sobre hierba, en concreto, en Queen's, a pocos kilómetros de las instalaciones de Wimbledon, donde a partir del 3 de julio tratará de sumar su segundo grand slam y tomarse la revancha de lo ocurrido en Roland Garros ante Novak Djokovic.

Pero ahora lo que ocupa al pupilo de Juan Carlos Ferrero en el torneo de Queen's, al que llegaba con el objetivo de comenzar a rodarse sobre la hierba y que está a dos victorias de ganar. Los números de Alcaraz sobre esta superficie a su edad son mejores que los que presentaban leyendas de este deporte como Roger Federer o Rafa Nadal. Hoy le espera un duro examen ante el estadounidense Sebastian Korda.

El norteamericano viene jugando a un gran nivel y en cuartos de semifinal se deshizo en dos sets de Cameron Norrie. Pero Alcaraz se presenta a la cita de hoy tras jugar a un excelente nivel en sus dos últimos partidos sobre la hierba de Queen's frente a Jiří Lehečka y Grigor Dimitrov. El murciano ya no se esconde y sus objetivos han ido evolucionando con el paso de los partidos. Ahora, la prioridad es ganar hoy y repetir el domingo para sumar el primer título de su carrera sobre hierba y llegar como numero 1 a las puertas de Wimbledon.

Korda disputará las octavas semifinales de su carrera a nivel ATP, donde mantiene un récord de seis victorias y una derrota, pero esta será la primera sobre pasto.

Para Carlos Alcaraz será su primera semifinal en Queen's y la vigésima de su carrera, números más qe destacables a su edad y teniendo en cuenta su espectacular 2023. Alcaraz domina los enfrentamientos directos con Korda (2-1), siendo la victoria del estadounidense el año pasado en un intenso duelo en Mónaco.

"Tengo más experiencia que en otras temporadas. Me siento más maduro, con más experiencia en esta superficie. Me ha dado mucha confianza para las semifinales", señaló Alcaraz sobre su duelo ante Dimitrov.

"Me siento muy bien, lo principal que me preocupaba era moverme, sentirme bien moviéndome. La verdad, las expectativas las he superado con creces, no me esperaba encontrarme así tras una semana. Conforme vaya jugando más partidos, más torneos, me voy a convertir en un gran jugador de hierba. Creo que al menos algún Wimbledon tendré", pronosticó el tenista de El Palmar.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Korda en directo

El partido entre Carlos Alcaraz y Sebastian Korda, semifinales del torneo de Queen's, se jugará el sábado 24 de junio, a las 15:20 horas. El Carlos Alcaraz - Sebastian Korda lo podrás seguir en directo en la página web de antena 3 deportes, donde podrás consultar el resultado en directo, la crónica del partido las reacciones posteriores.