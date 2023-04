Badosa sufre ante Cocciaretto en su debut en el Mutua Madrid Madrid

Paula Badosa ha sufrido para superar su debuten el Mutua Madrid Open. Necesitó dos horas y media para deshacerse de la italiana Elisabetta Cocciaretto en tres sets (6-3, 4-6 y 6-4). La española tuvo una dura toma de contacto con la arcilla roja de la pista Manolo Santana. Bajo un calor asfixiante, con problemas físicos desde mediado el segundo parcial y ante una oponente que plantó mucha batalla, la vigesimosexta cabeza de serie supo agarrarse a sus opciones en el torneo de categoría WTA 1000 y tirar de experiencia para citarse ahora con una oponente de mayor entidad como la estadounidense Coco Gauff.

"Siempre es un desafío jugar aquí en Madrid"

Pese a venir con buenas sensaciones tras su paso por Stuttgart (Alemania), Badosa no pudo ofrecer su mejor tenis, excesivamente errática en muchos momentos, pero tuvo el choque aparentemente encarrilado. Luego, ante la reacción de la italiana, fue capaz de aguantar pese a estar visiblemente 'tocada' en la pierna izquierda y parecer por momentos un tanto descentrada.

Badosa ha reconocido que le cuesta jugar en Madrid por la responsabilidad que tiene como jugadora local: "Es mucho más fácil jugar en cualquier lugar que aquí, pero es algo que ya trato de asimilar. No jugué lo mejor que pude en los últimos años, pero una de las ediciones llegué a jugar muy bien aquí. Así que podría adaptar mi juego y todo. Espero que este año pueda ser también así. Siempre es un desafío jugar aquí en Madrid", analizó Paula Badosa, que llegó a semifinales en el 2021.

Coco Gauff, próxima rival

La catalana se medirá a la estadounidense Coco Gauff, sexta favorita, en la segunda ronda. "Hemos jugado un par de veces. Tiene un gran servicio, muy agresivo, y uno de los mejores reveses del mundo. Es una jugadora muy física y juega muy bien en arcilla. Fue finalista en Roland Garros el año pasado", recordó. "Me gustan este tipo de partidos. Es un desafío y tengo muchas ganas de jugar contra ella y con mi público", abundó Badosa.

La victoria ante Cocciaretto fue una "montaña rusa". "Empecé muy bien. Creo que todo estaba bajo control. Incluso en el segundo set también. Pero me puse muy nerviosa en un segundo. No me sentía muy bien. Hacía mucho calor también. El partido cambió en cinco minutos. Luego el tercer set creo que ella jugó muy bien. Servía muy bien y con las condiciones aquí es complicado porque siento que la pelota vuela muy rápido", relató la española, que fue asistida por el fisioterapeuta de pista al final del segundo set.

"Empecé a tener un poco de calambres, pero lucho hasta el ultimo momento. Esa es siempre mi identidad. Estoy feliz de haber podido obtener esa victoria", señaló Paula Badosa, que volvió a referirse al duelo ante Gauff.

"Este tipo de partidos, mi opinión, siempre depende del día en el que se encuentre el jugador porque ya son de alto nivel. Son pequeños detalles en este tipo de partidos. A ver cómo lo afronto jugando en casa y si puedo controlar también los nervios y todo. Va a ser un desafío", apostilló.