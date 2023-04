Un surfista, en apuros para salir del mar en Gijón: "Si me pilla una de estas olas, me revienta"

A Óscar Pereira le apasiona Gijón y el mar. Junta sus dos pasiones en sus redes sociales bajo el nombre de Jartoka. En su perfil de TikTok publicó una experiencia que no olvidará fácilmente y que acumula más de 160.000 visualizaciones. Salió a surfear en la playa de San Lorenzo con oleaje muy fuerte y tardó más de una hora salir del apuro, mientras grababa todo con su móvil: "Si me pilla una ola de estas, me revienta".

El surfista ha hablado con Antena 3 Deportes para relatar lo ocurrido y asume que todo comenzó con un error suyo. "Fue una mala decisión entrar en el mar. Estábamos en alerta costera y había previsión de oleaje muy fuerte", reconoce. Además, el mar Cantábrico "es peligroso, hay que estar siempre precavido. No deja de sorprender. En cuestión de quince minutos cambia la marea".

"Es el peor día de surf y eso que ni me lo esperaba"

En el vídeo viral, de tres minutos, Óscar cuenta dónde se encuentra, hacia dónde va y se escuchan sus suspiros de esfuerzo por llegar a tierra: "Es el peor día de surf y eso que ni me lo esperaba".

"Día lluvioso, tengo que llegar hasta allí amigos", explica al comienzo enfocando hacia las escaleras mientras se lanza mensajes de automotivación: "Fuerza y energía, quiero salir ya de aquí". Le separaban 50 metros hasta las escaleras, la distancia para alcanzar la tierra. Tardó una hora en lograrlo

Su experiencia en el mar fue clave

Trabaja como socorrista en Villaviciosa y también ha sido monitor de natación. Una experiencia que fue clave para no perder la calma y tener la cabeza fría en momentos de tensión: "El mar es muy difícil. Si le llega a pasar a un chaval que no tenga conocimiento se habría puesto bastante nervioso".

"El problema fue al salir, al haber oleaje con marea alta", describe el gijonés y añade cuáles fueron los grandes peligros que afrontó: "El mar chocaba contra el muro. Me llegó el cansancio y supuso un problema". En ese momento, paró a "dosificar" y la marea le llevó "hacia la Escalerona". Al final, consiguió llegar a una barandilla, que aunque estaba rota, le sirvió para escapar no sin llevarse los fuertes golpes de las olas.

Por suerte, él resultó ileso. Sólo se llevó el susto en el cuerpo. El único daño que sufrió fue su tabla, que ya ha llevado a reparar. "Pude salir pero la tabla salió dañada. No hubo daño físico, salió bien dentro de lo malo", señala aliviado.

Más de 6.000 seguidores en TikTok y Twitch

Su historia no habría tenido mucha trascendencia de no ser por colgar su vídeo en su perfil de TikTok. Con el nombre de Jartoka, el clip de su agonía en el mar ha tenido más de 160.000 visualizaciones, con más de 5.000 'me gustas'. Le siguen casi 1.700 personas en TikTok y 5.300 en Twitch, la otra red social en la que está presente.

"Es un hobby porque me gusta crear contenido, no gano dinero", sostiene Óscar Pereira. Los vídeos no han pasado inadvertidos entre los habitantes de Gijón y dice que mucha gente le saluda desde el paseo de la playa de San Lorenzo. No sólo habla del mar y el surf, también hay espacio para "enseñar la ciudad, paisajes y gastronomía" y desvela cuál es su próxima intención: "En cuanto consiga una GoPro, haré directos".

Ante la pregunta de si repetiría la experiencia su respuesta es clara: "Sí, pero lo haría de otra manera. Me alimentaría mejor y, sobre todo, habría mirado mejor la previsión".