Summer McIntosh pulveriza el récord del mundo de 200 estilos de Katinka Hosszu

Summer McIntosh, triple campeona olímpica y cuádruple campeona mundial de natación, ha brillado en los trials de natación de Canadá, su país natal. La nadadora de 18 años, nacida en Toronto el 18 de agosto de 2006, ha logrado establecer un nuevo récord del mundo en 200 estilos, acabando con la marca que ostentaba desde hace diez años la húngara Katinka Hosszu (2:06.12). La prodigioso nadadora canadiense fue capaz de nadar en 2:05.70, lo que le convierte en la primera mujer que baja de los dos minutos y seis segundos en la historia.

"Ha sido uno de esos récords que siempre he tenido en mente desde los entrenamientos de hace dos años. He estado llamando a la puerta. He intentado ir picando y picando. Por fin lo he conseguido. Es como decir: 'Vaya, por fin lo he logrado'", reconoció Summer McIntosh tras esta proeza.

La nadadora canadiense también logró batir el pasado domingo el récord mundial de los 400 libre de Ariarne Titmus rebajando en más de un segundo el tiempo que logró la nadadora australiana en los Mundiales de Fukuoka 2023. De los 3:55.38 de Titmus a los 3:54.18 de la brutal nadadora canadiense.

Elegida 'Nadadora del Año' por World Aquatics en 2024, Summer McIntosh se presentará en los Mundiales de Singapur 2025 del próximo mes de julio como la nadadora a batir. La canadiense ya brilló el verano pasado en los Juegos Olímpicos de París 2024, una cita en la que logró tres oros (200 mariposa, 200 estilos y 400 estilos) y una plata (400 libre).

En los Mundiales de Budapest de 2022, la nadadora canadiense logró cuatro oros, una plata y tres bronces. Summer McIntosh también cuenta con cuatro oros, dos platas y un bronce en los Mundiales de Piscina Corta. Tras la cita mundial en Budapest, la jovencísima nadadora de Toronto viajará a Texas para entrenar bajo la supervisión de Bob Bowman, el que fuera entrenador de Michael Phelps y ahora de Léon Marchand.

