Sarah Almagro revalida el título de campeona de España de surf adaptado

Sarah Almagro acaba de revalidar su título de campeona de España de surf, lo ha hecho sin pies ni manos por una meningitis. Lo que ha conseguido esta chica es todo un ejemplo de superación, de optimismo y de fuerza voluntad.

En 2018 le amputaron manos y pies

Hoy la vemos dominar las olas pero en 2018 una meningitis la tuvo al borde de la muerte: "Me tuvieron que amputar manos y pies, además también soy trasplantada de riñón", explica Sarah.

Es campeona de España y subcampeona del mundo de surf adaptado, esta joven malagueña no tiene límites: "No me los pongo, si es verdad que conozco hasta donde puedo llegar pero una vez los he conocido voy a intentar ir a más".

"No hay nada mejor que superarse a sí mismo"

Desde que hace 4 años perdiera sus manos y sus pies, Sarah disfruta con los retos: "No compito con los demás porque no hay nada mejor que superarse a sí mismo", nos cuenta.

Es un ejemplo de superación que ella misma comparten en redes sociales donde acumula casi 1 millón de seguidores. En un mundo de postureo, Sarah se muestra al natural, enseña su rutina de entrenamiento, responde a preguntas de seguidores y hasta comparte sensaciones tras estar surfeando.

Siempre con una sonrisa y compitiendo al máximo nivel porque sí, así entiende la vida Sarah, que no para de romper barreras en un deporte en el que ella sigue siendo la número 1.