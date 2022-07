El niño al que el robot le rompió el dedo sigue compitiendo en el torneo un día después con un yeso

Desde hace años la tecnología permite que un juego tan clásico, ordenado y estratégico como el ajedrez pueda jugarlo un robot contra una persona. Es habitual ver partidas así pero lo que no es normal es lo que sucedió en el Open de Rusia.

En una partida que enfrentaba a un robot y a un niño de 7 años, la máquina rompió el dedo al menor después de que este realizara un movimiento rápido que el robot no interpretó adecuadamente y terminó aplastando el dedo del chico.

El presidente de la Federación de Ajedrez de Rusia aseguró que el niño cometió un error al realizar el movimiento: "Hay ciertas reglas de seguridad y aparentemente el niño las vulneró. Cuando hizo su movimiento, no se dio cuenta de que primero tenía que esperar", explicó.

Al parecer el robot ya se había utilizado previamente y no había dado ningún problema por lo que cobra sentido la teoría de que el niño no respetó las normas de seguridad y no dio tiempo de reacción al robot.

"Se había utilizado en muchas otras exhibiciones sin problema. El niño hizo un movimiento, y después de eso tenemos que dar tiempo para que el robot responda, pero el niño se apresuró y el robot lo agarró", concluyó Sergey Lazarev.

Nada impide al chico seguir jugando al ajedrez

Cualquier persona después de romperse el dedo se tomaría unos días para recuperarse, sin embargo, este chico de 7 años al día siguiente de que el robot le rompiera el dedo se puso a competir, se enfundó un yeso en su malherido dedo y no tuvo problemas para seguir jugando el Open de Rusia.