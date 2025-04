El Real Madrid y Lamine Yamal, premios Laureus del deporte

La prestigiosa gala de los Laureus 2025 se ha celebrado este lunes en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles (Madrid) y ha premiado a deportistas como , entre otros...

Real Madrid, el mejor equipo de 2024

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue el Real Madrid, campeón de Liga, Supercopa de España y Champions el año pasado, el cual fue galardonado como mejor equipo de 2024 y cuyo premio recogieron Luka Modric y Dani Carvajal ante la atenta mirada de Florentino Pérez. Rafa Nadal, un madridista acérrimo, fue el encargado de entregar el trofeo al croata y al madrileño.

El jugador de Leganés, ahora lesionado de gravedad, quiso aprovechar el evento y el premio para hacer una reivindicación después de que su equipo cayera eliminado en cuartos de final de la Champions League: "Nuestro momento ahora tiene que ser el de levantarse. Cuando hay un golpe duro, como el de la Liga de Campeones, hay que levantarse. Por delante tenemos el Mundial de clubes, la Liga y la Copa del Rey y es momento de dar un paso adelante, levantarse y demostrar el escudo que llevamos dentro".

Lamine, revelación del año

Triunfó el Madrid en casa, pero también lo hizo Lamine Yamal, el joven de 17 años que está enamorando al mundo del fútbol desde hace meses y al que ya postulan como el próximo Balón de Oro. El jugador español recibió esta tarde noche el premio a Revelación del año, y aunque no pudo estar presencialmente en el acto envió un mensaje en vídeo: "Es un honor recibir este premio, gracias al staff y compañeros de Barça y Selección, sin ellos esto no habría sido posible".

La sala se puso en pie para homenajear a Rafa Nadal

A última hora de la noche y cuando todos los premios se habían dado, los Laureus nos sorprendieron con un premio que solo se había entregado en otra ocasión (Valentino Rossi 2022), y no fue otro que el galardón al Icono Deportivo, y lo ganó Rafael Nadal Parera, que recibió una de las ovaciones más calurosas de la gala:

Así fue su discurso completo: "Quiero continuar diciendo que para mí, después de 25 años de carrera, porque realmente mi carrera profesional no empieza cuando estoy en el circuito, sino a los 10 años cuando empiezo a entrenar de manera profesional. Ha sido un viaje inolvidable y precioso, he vivido cosas que no podía ni imaginar. Gracias al mundo del tenis por lo que me ha dado en estos años, que ha sido inolvidable. Sin mi familia y mis amigos esto no habría sido posible, han estado conmigo en los momentos buenos y en los malos. Con las lesiones, cuando no ves salida... Han estado apoyándome y ayudándome. He tenido una carrera más larga y exitosa de lo que hubiese podido imaginar. Quiero felicitar al resto de los ganadores por vuestras maravillosas carreras, os deseo lo mejor. Por último, quiero dar las gracias a Madrid, por ser un referente y ayudar al deporte. Os habéis convertido en la ciudad del deporte. A través del deporte se puede educar a los niños de la mejor manera con unos valores que les ayudará en su vida", concluyó.

Lista de premios de los Laureus 2025

Mejor deportista masculino: Mondo Duplantis (saltador de pértiga). Los otros nominados: Carlos Alcaraz, Leon Marchand, Tadej Pogacar y Max Verstappen. Sinner estaba dominado pero fue 'eliminado' de la lista tras ser suspendido por dopaje.

Mejor deportista femenina: Simone Biles. Los otros nominados: Aitana Bonmatí, Sifan Hassan, Faith Kipyegon, Sydney McLaughlin-Levrone y Aryna Sabalenka.

Equipo del año: Real Madrid (equipo de fútbol). Los otros nominados: FC Barcelona femenino, Boston Celtics, McLaren, Selección masculina de fútbol de España y Selección masculina de baloncesto de Estados Unidos.

Revelación del año: Lamine Yamal (futbolista del FC Barcelona). Los otros nominados: Julien Alfred, Bayer 04 Leverkusen, Summer McIntosh, Letsile Tebogo y Victor Wembanyama.

Regreso mundial del año: Rebeca Andrade (gimnasta). Los otros nominados: Caeleb Dressel, Lara Gut-Behrami, Marc Márquez, Rishabh Pant y Ariarne Titmus.

Deportista de acción del año: Tom Pidcock (ciclista). Los otros nominados: Yuto Horigome, Chloe Kim, Caroline Marks, Aleksandra Miroslaw, Tom Pidcock y Arisa Trew

Deportista con discapacidad del año: Jiang Yuyan (China, paranatación). Los otros nominados: Catherine Debrunner, Tokito Oda, Teresa Perales, Matt Stutzman, y Qu Zimo.

Premio Sport for Good: Kick4Life (organización de Lesoto). Los otros nominados: Skating in Harlem, Liberi nantes, Paris Basket 18 y Street League.

Premio al Icono Deportivo: Rafa Nadal.

Premio a toda una carrera: Kelly Slater (considerado el mejor surfista de la historia).

Sin premios..

En esta edición se quedaron con la miel en los labios varios representantes del deporte español como Carlos Alcaraz, Teresa Perales, Aitana Bonmatí, el FC Barcelona femenino y la Selección masculina de fútbol de España.

¿Qué son los Premios Laureus?

Los galardones de los Premios Laureus World Sports los concede anualmente la Academia Laureus World Sports a los mejores deportistas del mundo por los méritos contraídos de forma individual y colectiva durante el año anterior. La edición de 2025 ha sido la 25º ya que se entregan desde el año 2000.

