Preocupación por la atleta Trihas Gebre, desaparecida en pleno conflicto armado en Etiopía

La atleta etíope de nacionalidad española Trihas Gebre está en paradero desconocido. La preocupación por su situación es máxima, ya que Gebre está desaparecida a causa del conflicto armado que está viviendo su país de origen. Personas de su entorno y compañeros de entrenamiento en el País Vasco no consiguen contactar con ella.

Etíope con nacionalidad española, tiene 30 años y nació en Tigray, epicentro de la guerra civil. Llegó en 2010, hace diez años, gracias a la ONG Etiopía Utopía, para correr la Behobia- San Sebastian. Con España estuvo Juegos de Río 2016 en 10.000. Volvió a Etiopía en abril por la pandemia y no se sabe nada de ella.

La fondista es de Wukro, ciudad de Etiopía donde reside parte de su familia, no responde a sus llamadas. "La última vez que conseguí hablar con ella fue en septiembre. A la embajada incluso le he pasado las coordenadas, pero me dicen que en estos momentos es imposible que puedan ir, que van a seguir intentando contactar con ella. De todas formas, eran relativamente optimistas con la posibilidad de que las comunicaciones se restablezcan pronto. Parece que la situación está mejorando", contó en el Diario Vasco Íñigo Eseverri, amigo y compañero de entrenamientos de Gebre en Anoeta.

No es el único caso

Pero Gebre, plusmarquista nacional de medio maratón desde 2018 y olímpica en Río 2016, no es la única que está sufriendo las consecuencias de este conflicto: Letesenbet Gidey también viajó a la región de Tigray, zona afectada del conflicto armado, y no pudo acudir recientemente a la Maratón de Valencia por la misma razón: sigue en Etiopía y no se sabe cómo se encuentra.

En Valencia esperaban a la actual poseedora del récord del mundo de 5.000 metros: "En 4 días corro mi primer medio maratón", escribió en Instagram. Pero la atleta etíope Letesenbet Gidey no se presentó: "Puede que tenga que salir de mi casa pronto. El genocidio es un crimen y Tigray no es un lugar seguro. Muchos se refugian en Sudán", reflexionaba en redes sociales. Se ha visto atrapada en un conflicto armado que ha truncado su sueño.