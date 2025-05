Un partido de pádel termina en una salvaje pelea a palazos

Un partido de pádel en la ciudad costarricense de Escazú terminó en una violenta pelea que se ha hecho viral en redes sociales. Varios jugadores se enzarzaron en una discusión que acabó en agresiones físicas con patadas, puñetazos y hasta golpes con la pala en uno de los recintos del club Volea.

En el vídeo se puede ver a siete hombres discutiendo a la entrada de la cancha, con tres de ellos fuera del recinto y el resto en el interior. En un momento dado, uno de los jugadores lanza una patada contra otro, que consigue esquivarla.

Acto seguido, el agresor aprovecha un descuido para golpear con la pala en la cabeza a su rival, lo que desata una pelea que acaba con uno de ellos en el suelo recibiendo una nueva patada y otro palazo. La situación solo parece calmarse cuando el resto de jugadores interviene para separar a los implicados y evitar que la pelea vaya a mayores.

"Perdí el control"

Uno de los protagonistas del incidente relató su versión en el diario Noticias Costa Rica: "Me tocó jugar con unos que solo golpeaban contra la pared. Estaban diciendo cosas, insultando... yo intenté mantenerme al margen, pero cuando salimos de la cancha uno de ellos empezó a provocarme más".

Según este jugador, las provocaciones pasaron a un plano personal: "Me dijo cosas que no venían al caso, que se metía con mi esposa. Ahí se me fue todo, se me apagó el chip. Entré al túnel negro, se me olvidó quién era, dónde estaba… perdí el control".

