Paco García, el nonagenario que bate récords de natación: "No practico otro deporte porque las piernas no me lo permiten"

Este veteranísimo nadador canario es la más clara muestra de que el deporte es el mejor elixir de la juventud. No hay más que verle disfrutando a brazada limpia.

Hablamos de Paco García, un canario de 95 años que asegura entrena tres días a la semana para mantenerse en forma. Y es que para Paco García, un enamorado de la natación, su día a día es hacerse unos largos.

"No practico otro deporte porque las piernas no me lo permiten", reconoce Paco.

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1926, Paco ostenta las plusmarcas nacionales de 50, 100, 200 y 400 metros libres, así como las de 50 y 100 metros braza, en la categoría reservada a mayores de 90 años.

Ahora, a sus 95 años, ha logrado otro récord nadando 50 metros libres, 50 metros espalda y los 100 espalda.

"Si me vas a preguntar si tengo novia, no", bromea Paco. Ni un infarto ni el covid han podido frenar a Paco García.