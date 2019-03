Tatiana Gutsu, campeona olímpica en Barcelona '92, revela que fue violada por Vitaly Scherbo

25 años después de la disputa de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, una campeona olímpica ha roto su silencio sobre un capítulo de su vida que nunca había sido contado.

Tatiana Gutsu, doble campeona olímpica en la Ciudad Condal, revela en su cuenta de Facebook que, en la Copa DTB de 1991, fue violada por Vitaly Scherbo, seis veces campeón olímpico en Barcelona '92.

En una estremecedora carta, arremete contra Tatiana Toropova, que fue compañera suya de selección, y a Rustam Sharipov, de no ayudarla tras lo ocurrido.

"Vitaly Sherbo, un monstruo que me ha encerrado en mi propia prisión en la que he estado asustada durante tantos años. Soy más fuerte que nunca", asegura Gutsu en su carta. En ella, no duda en ofrecer su apoyo a aquellas personas que "tengan miedo de hablar".

Gutsu, ucraniana nacionalizada estadounidense, ganó cuatro medallas en aquellos Juegos y su carrera apenas tuvo más torneos de gran nivel, marchándose en 2003 a los Estados Unidos.