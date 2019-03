Sergio García cumple el sueño de un fan: ser su 'caddie'

His persistency really showed me how much he wanted it! We all have dreams and it was nice to make one come true! https://t.co/HtTTdnoUKk — Sergio Garcia (@TheSergioGarcia) 29 de enero de 2017

Ok @markjohno6969 I think I found the perfect day for you to get a taste of carrying my bag & make your dream come true! Are you ready? 😉 — Sergio Garcia (@TheSergioGarcia) 28 de enero de 2017

Only another 33 weeks to the day till i get to carry @TheSergioGarcia Golf bag for him not as if I'm counting! @adidasGolf — Mark Johnson (@markjohno6969) 1 de febrero de 2017

El que la sigue la consigue. Así reza el sabio refranero español y a este dicho se enomendó Mark Johnson, un fan del golfista Sergio García, yq ue druante más de 200 días estuvo lanzado tuits con el hashtag 'Letmecaddieforyou' (déjame hacerte de caddie) para el golfista de Borriol. El deseo de Johnson era poder llevar la bolsa de palos del golfista español un día. Johnson, de 40 años, le enviaba todo tipo de tuits, unos divertidos, otros informativos y otros de desesperación por la no respuesta de Sergio. Pero hace unos días la petición de Mark Johnson fue atendida. Fue el propio Sergio García el que confirmó que le dejará llevar ser su caddie el próximo 27 de septiembre, en el Pro-Am del Masters Británico. "Pienso que he encontrado el día perfecto para cargar con mi bolsa de palos y hacer posible que tu sueño sea una realidad. ¿Estás preparado?, le escribió Sergio García a través de twitter. "Muchas gracias Sergio por hacer realidad un sueño, soy un hombre muy afortunado", le respondió Johnson, que en pocos días se ha convertido en una de las noticias más mediáticas del mundo del golf.

