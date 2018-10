Sergio García se convierte en el jugador con más puntos en la historia de la Ryder Cup

Sergio García es el mejor jugador de la historia de la Ryder Cup. El español, que empezó su Ryder con 22.5 puntos, ha conseguido tres puntos para superar a Nick Faldo (25 puntos) y colocarse 25.5 puntos.

The moment @TheSergioGarcia became the all-time leading point scorer in #RyderCup history!#TeamEurope pic.twitter.com/YlfIylYg2V