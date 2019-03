La muerte de Laura ha conmocionado a todos. "DEP Laura", "no es no" o "libertad, no valentía" son algunos de los miles de mensajes que claman justicia por una corredora asesinada.

Begoña Beristain y Gemma Fernández se niegan a vivir aterrorizadas, a vivir "encerradas en un gimnasio". Quieren seguir peleando desde varias concentraciones de corredoras organizadas en Valencia y Bilbao.