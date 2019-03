Una mujer con cáncer cerebral correrá siete maratones en siete días por todo el mundo

Quizás muchos no conozcan la historia de BethAnn Telford, una mujer norteamericana residente en Washington que está preparándose para realizar un reto increíble. Telford quiere correr siete maratones en siete días en siete partes diferentes del mundo.

La hazaña ya es lo suficientemente grande, pero BethAnn tiene otro obstáculo que saltar. Sufre cáncer cerebral desde hace 12 años, un cáncer que le hace tener convulsiones y por el que ha perdido la visión de su ojo izquierdo.

Sus ganancias, destinadas a los niños

Tiene 47 años y se levanta todos los días a las 3:30 de la mañana para preparar estas carreras, llegando a entrenar hasta cuatro veces al día. Desde el año 2005, Telford ha recaudado 835.000 dólares, todos ellos destinados a una fundación que lucha contra el cáncer cerebral.

Su objetivo es llegar al millón de dólares y así ayudar a los niños que padecen cáncer. "Desde que supe que no podía tener niños, he 'adoptado' a cientos de ellos y les he querido decir a ellos y a sus familias que hay esperanza", aseguró a 'ABC News'.

Correrá en Madrid

El 'Reto de la maratón mundial' recorre siete puntos de todo el planeta, empezando por la Antártida, donde empezará su reto el día 23 de enero. Después, correrá en Punta Arenas (Chile), Miami, Marruecos, Madrid, Dubai y Sydney.

BethAnn Telford trabaja para el gobierno de los Estados Unidos y asegura que su peor momento fue decirle a sus padres que sufría cáncer cerebral: "Nada se compara a eso, ni las operaciones en el cerebro, ni la quimioterapia...". Por eso, se ve esperanzada con su reto, dando su fórmula del éxito: "Es sólo dar un paso después de otro".