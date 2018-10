Martín Fiz cuenta cómo ocurrió su atropello: "El conductor no me vio, yo tampoco a él"

El atleta vitoriano Martín Fiz ha atendido a Atresmedia y ha hablado sobre el atropello que sufrió por parte de un coche el pasado 21 de septiembre cuando entrenaba por Vitoria.

"El conductor no me vio, yo tampoco a él. Me choqué contra el coche, me golpeé contra la luna y de ahí salí disparado contra el espejo retrovisor", explica Fiz.

"Es el primer accidente que sufro y la primera vez en mi vida que estoy diez días parado", relata Fiz.

El vitoriano pidió precaución y prudencia tanto a los conductores como a los que practican deporte al aire libre.

"Tenemos que empezar a convivir todo tipo de deportes: patinadores, corredores, conductores, ciclistas... Hay que se responsables de lo que hacemos y de cómo actuamos", advierte Martín Fiz.