Kilian Jornet logra su quinta victoria en la Sierre Zinal

El deportista español Kilian Jornet, que ascendió dos veces el Everest el pasado mes de mayo, consiguió este domingo su quinta victoria en la Sierre Zinal, la mítica carrera de montaña de 31 kilómetros que se disputa en los Alpes suizos.

Kilian Jornet cruzó primero la meta con un tiempo de 2h33.05 y escribió por quinta vez en la historia su nombre en el palmarés de esta prueba suiza de 31 kilómetros y 2.200 metros de desnivel positivo. A 14 segundos de Kilian llegó el británico Robbie Simpson (2h33.19) y el tercero fue el estadounidense Max King (2h34.03).

"Estoy muy contento con esta quinta victoria. Cuando empecé, Mejía era un ídolo y nunca pensé que podría igualarlo con estas cinco victorias", valoró Jornet, al término de la prueba.

La Sierre Zinal es conocida como la carrera de los cinco 4.000 y presenta un recorrido rodeado de paisajes y cimas emblemáticas. Transcurre principalmente por caminos forestales, estrechas y pedregosas sendas y durante más de la mitad del recorrido se corre a más de 2.000 metros de altura.

"Estoy muy satisfecho porque siempre es una carrera muy difícil. El nivel es muy alto y en un año en el que no he corrido demasiado y he hecho más montaña, me gusta ver que también puedo correr rápido", explicó Kilian Jornet.

Tras vencer por quinta vez en la Sierre Zinal, Kilian Jornet participará en la mítica Ultra Trail del Mont Blanc a principios de septiembre.